Philippe Clement denkt niet dat Europese uitschakeling invloed heeft op transferplannen sterkhouders: “Honger is groot voor nieuwe titel”

“Of er nog een evaluatie is geweest van de Europese campagne binnenskamers? Die is afgesloten, daar wil ik het niet meer over hebben”, aldus Philippe Clement abrupt. Het moge duidelijk zijn: de Club Brugge-coach begint aan deel twee van het seizoen, eentje die een eerste dubbel sinds héél lang moet opleveren. En een derde titel op rij. Toch een opdracht, wat Antwerp en vooral verrassing Union presenteren zich dit seizoen als flinke kuitenbijters. De komende weken moet Club orde op zaken stellen. “We willen vooral elke match winnen”, corrigeerde Clement. “Te beginnen met de wedstrijd tegen Zulte Waregem. Je weet dat ik niet aan rekensommen doe. Dat deden we hier ook niet toen we al die punten los stonden vorig seizoen”, klonk het. Alhoewel Club in Parijs alweer een flinke oplawaai kreeg, is het in eigen land wél aan een positieve reeks bezig met drie zeges op rij in de competitie en de beker. “En die lijn willen we nu verder trekken, want in de competitie zitten we in een positieve vibe.”

Buchanan landt eind december

Zijn die uitdagingen in eigen land voldoende om de sterkhouders in januari in Brugge te houden? Als er straks enkele grote clubs komen aankloppen voor Lang of De Ketelaere, dringt zich mogelijk een moeilijke keuze op. Ook al engageerden beiden zich eerder al tot (minstens) het einde van het seizoen, de transfermarkt blijft onvoorspelbaar. “Dat denk ik niet”, weerlegt Clement. “Iedereen heeft zin om een nieuwe titel te pakken. Voor veel jongens zou dat de tweede of de derde op rij zijn. De honger is groot. Eventuele transfers in januari zijn dan ook geen item in de groep momenteel.”

Tajon Buchanan — © USA TODAY Sports

Inkomende beweging is dat wél: Tajon Buchanan sluit eind december al aan in het Belfius Basecamp. “Hij geniet nu nog van vakantie na een lang en slopend seizoen. De fans zullen hem pas in januari zien, maar hij komt wat vroeger naar hier om zijn testen af te leggen en kennis te maken met iedereen. Of hij een lange aanpassingsperiode zal nodig hebben? Ik heb geen glazen bol, maar ik denk van niet. De manier van spelen was daar dezelfde van hier: we denken dat hij relatief snel inzetbaar zal zijn.”

Als uitsmijter kwam ook nog aan bod dat België mogelijk het rechtstreeks ticket voor de Champions League kwijt is over twee jaar. “Als dat zo blijkt, is dat spijtig”, wist Clement nog te zeggen. “Elke ploeg kan maar het beste doen wat op dat moment mogelijk is. Voor zo’n Europese campagne moet je ook geluk hebben met de loting. Dat is bij ons nogmaals gebleken...”