Anderlecht-trainer Vincent Kompany: “Voor mij is Gert Vande Broek iemand die heel zacht en academisch is, maar dat is mijn verhaal”

Vincent Kompany verwacht morgenavond op het veld van Seraing een “overgemotiveerde” Benito Raman bij paars-wit. Dat vertelde de T1 van Anderlecht vrijdagmiddag op zijn persconferentie. Kompany sprak ook over Gert Vande Broek, de volleybalcoach die hij eerder zijn “klankbord” noemde en die afgelopen week in opspraak kwam. “Ik ken hem alleen maar als iemand die zacht, ervaren en academisch is, maar dat is mijn verhaal.”

De grasmat van Seraing, die kennen ze in Anderlecht nog van toen ze zich er anderhalve week geleden bijna vastliepen in de Croky Cup. “Maar dat is eerder een mentale kwestie. Wij zijn allemaal opgegroeid door op niet zo’n perfecte velden te spelen”, weigerde Vincent Kompany er voor de match een item van te maken.

Wèl een item: de vele tegengoals die Anderlecht slikt. Dit seizoen staat de teller al op 24 in 17 wedstrijden. “Ik ben bezig geweest de principes te herhalen. Elke speler van het elftal zou betrokken moeten zijn bij de verdediging, dan los je veel problemen op”, zei de paars-witte T1. Anderlecht heeft na Union wel de beste aanval van de reeks. “Maar ik zie nog steeds progressiemarge. We hebben twaalf jongens in het aanvallende compartiment, ik hoop hen nog beter op elkaar ingespeeld te krijgen. Dat is een weg die we ook bewandeld hebben vorig seizoen.”

Terugkeer van Raman

Op het veld van Seraing zal Kompany opnieuw beroep kunnen doen op Benito Raman. De spits is er opnieuw bij na de drie speeldagen schorsing die hij kreeg voor zijn kopstoot aan het adres van KV Kortrijk-speler Faïz Selemani. “Naar mijn mening moet er één speler overgemotiveerd zijn, en dat is Benito. Ik hoop dat hij voor ons bepalend gaat zijn, maar we zullen wel zien op het moment van de wedstrijd”, leek Kompany nog in het midden te willen houden of Raman zal starten.

© BELGA

De trainer van Anderlecht sprak ook over volleybalcoach Gert Vande Broek. Ruim een jaar geleden maakte Kompany bekend dat hij geregeld met Vande Broek praat over het trainerschap en hem ziet als “klankbord”, maar afgelopen week kwam die laatste in opspraak na getuigenissen van ex-speelsters over emotioneel misbruik. “Ik zit daar vrij rustig in. Hij is trouwens niet de enige topcoach met wie ik praat. Ik denk dat het belangrijk is meerdere klankborden te hebben”, zei Kompany.

“Het zou makkelijk zijn om nu mee te gaan in de flow om mezelf in te dekken, maar ik kan alleen maar spreken over hoe ik hem ervaren heb. Voor mij is Gert iemand die heel kalm is, met een scherpe analyse, die volledig in lijn ligt met de manier waarop ik communiceer. In de omgang ken ik hem alleen maar als iemand die zacht, ervaren en academisch is en die dezelfde taal spreekt als de toppers in de voetbalwereld, die ik ook af en toe bel voor advies. Maar dat is één verhaal, mijn verhaal. Laten we het onderzoek afwachten om de waarheid naar boven te brengen.”

Over de teleurstellende prestaties van Belgische teams in Europa: “Onderschat niet welke stappen ze in het buitenland zetten”

Kompany had het ook nog over de teleurstellende prestaties van Belgische clubs in Europa. Dit seizoen is AA Gent zowaar de enige club die erin geslaagd is Europees te overwinteren. “Daar kunnen we natuurlijk maar weinig blij mee zijn”, zei Kompany. “Maar als je in een loodzware poule terechtkomt zoals Club Brugge, moeten we eerlijk zijn dat zoiets niet evident is. Voor de rest denk ik dat we niet moeten onderschatten hoeveel progressie andere landen gemaakt hebben in hun voetbalmethodologie.”

© BELGA

“Tegenwoordig speel je tegen een ploeg uit Oostenrijk of Zwitserland die geen heel grote naam is, maar waarvan we wel weten dat ze een trainer hebben die het goed voor elkaar heeft. Die verdedigen met elf en vallen aan met elf, spelen hoge pressing, hebben heel complete opbouwpatronen… Daarom gaan ze misschien geen Europese bekers winnen, maar dat betekent wel dat tegen hen spelen niet zo makkelijk is. Maar wij hebben in België genoeg kwaliteit. Misschien niet om met de top vijf te wedijveren, maar met de andere landen zou toch moeten lukken. Ik hoop dat we als land snel weer een stap vooruit kunnen zetten.”