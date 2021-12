Gesjoemel bij schoonheidswedstrijd voor kamelen: dieren opgespoten met botox

Volle lippen, een welgevormde poep en graatmager. Dat is nog altijd het schoonheidsideaal voor veel vrouwen. En niet alleen bij vrouwen, zo blijkt. De organisatoren van een populaire kamelenwedstrijd in Saoedi-Arabië hebben 43 deelnemers gediskwalificeerd. Bij de dieren werden implantaten en botox ontdekt in de lippen, kaak en de neus. Sommige dieren waren ook graatmager en hun haren waren geverfd.

Begin december is het 40-daagse King Abdulaziz Camel Festival geopend nabij hoofdstad Ryad. Het kameel staat er centraal. Er worden onder meer snelheidswedstrijden gehouden, maar ook een heuse schoonheidswedstrijd waar topfokkers uit binnen- en buitenland op afkomen. De prijzenpot is dan ook niet min: 55 miljoen euro. Bovendien wordt het sperma van de prijsbeesten voor veel geld verkocht.

De dieren moeten wel puur natuur zijn, zo schrijft het reglement voor. En dat was dit jaar duidelijk niet het geval bij alle deelnemers. Voor het eerst werden controles gehouden en lieten de organisatoren zelfs röntgenfoto’s maken. Dierenartsen wisten niet wat ze daarop zagen. Dieren waren opgesmukt met implantaten en massa’s botox. Sommigen waren volgespoten met hormonen, zo wees een bloedonderzoek uit.

Bij in totaal 147 dieren werd manipulatie vastgesteld, 43 kamelen werden uiteindelijk uitgesloten omdat het al te gortig was. Sommigen hadden implantaten op de borst en op de rug. Anderen waren graatmager. En bij veel dieren werd botox aangetroffen in de kaken, lippen en neus. Of werden de haren geverfd. Net zoals een echte Miss-wedstrijd.

Marzouk Al-Natto, woordvoerder van de juridische commissie van het festival, zei dat geknoeide fokkers boetes riskeren die variëren afhankelijk van de overtreding. Een boete voor het injecteren van botox of hormonen kan bijvoorbeeld oplopen 20.000 euro per kameel, terwijl het vlechten of verven van kamelenhaar een boete van 5.000 euro kan opleveren.

Kamelen zijn een belangrijk onderdeel van de Saoedische cultuur en zeldzame kamelen zijn big business in Saoedi-Arabië. Volgens het Saudi Press Agency worden naar schatting 1,5 miljoen dieren door hun eigenaren beschermd met behulp van microchips. Anders riskeren ze gestolen te worden.