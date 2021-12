Bernd Storck spreekt duidelijke taal: “Nooit een ploeg gezien die tactisch zoveel fouten maakte”

Genk the day after. Wie verwacht had dat kersvers coach Bernd Storck in zak en as zou zitten, heeft het fout voor. De Duitser was zo mogelijk nog strijdbaarder dan donderdagavond. “Ik wil niet negatief zijn. Er is veel kwaliteit bij Genk. Maar tactisch zijn er nog bergen werk.”

Storck is niet iemand die bij de pakken gaat neerzitten. Wel integendeel. Onmiddellijk na de uitschakeling door Rapid Wenen zat hij met zijn staf samen om de eerste helft te analyseren. “Om alle fouten op te lijsten die in de eerste 20 minuten werden gemaakt, hadden we anderhalf uur nodig. Ik heb nog nooit een ploeg gezien die tactisch zo veel fouten maakte. Dat heeft alles te maken met tactisch vernuft, met de manier waarop spelers zijn opgeleid. Of liever niet opgeleid. Natuurlijk heb ik donderdag wat geëxperimenteerd. Met Paintsil bijvoorbeeld. Maar dat was geen nattevingerwerk. Hij heeft het in Hongarije goed gedaan op die positie. Wij zijn gewoon genekt door het gebrek aan tactisch vermogen. Dat was voor mij een zware ontgoocheling. Ik heb de spelers zeker niet volgepropt met allerhande richtlijnen. Ik heb geprobeerd hen eenvoudige hulpmiddelen aan te reiken. Maar zelfs dat was te hoog gegrepen. Tja, als je nooit zo gewerkt hebt… Had ik geweten dat ons tactisch niveau zo laag zou zijn, dan had ik het wellicht anders aangepakt. Ik had het me makkelijker kunnen maken. Met bijvoorbeeld een 5-4-1. Meer afwachtend. Maar mijn verwachtingen lagen hoger.”

“Niet met ons hart gespeeld”

Een indirecte verwijzing toch wel naar het verleden, al wil hij daar liefst een streep onder trekken. Onder zijn leiding begint een nieuw hoofdstuk. Vraag is natuurlijk hoe snel zijn spelers alles oppikken, want het is kort dag en de stand in de competitie is niet bepaald hoopgevend. “Wat ik na 48 uur heb opgestoken, is dat ik de zaken voor deze spelersgroep voorlopig niet complexer moet maken dan nodig. Ik ga de jongens niet te zwaar belasten. Ik ga ze stap voor stap mijn visie bijbrengen. In feite zou ik nu heel veel tijd en energie in dat tactische aspect moeten steken. Maar we moeten ook nog met andere dingen bezig zijn en de tijd is kort. Er zijn maar 24 uur in een dag. Ik kan de spelers moeilijk drie trainingen van een uur voorschotelen. Ze moeten na de geleverde inspanningen ook recupereren.”

© BELGA

Al waren die inspanningen niet over iedereen in gelijke mate verdeeld. “Ik blijf erbij: ook in het systeem dat we tegen Wenen gehanteerd hebben, hadden wij beter kunnen doen. Als we met ons hart hadden gespeeld. Dat bleek na de rust. Toen was die inzet, die fysieke arbeid er wel en hadden we ook nog dat ene punt kunnen thuis houden, wat voor de club belangrijk zou zijn geweest. Vijftien corners tegen eentje na de rust, dat zegt genoeg. In de tweede helft raapten we mekaars steken wel op. Voordien waren we geen team. Verrassend en heel teleurstellend voor mij. Maar goed, we gaan met die tweede helft aan de slag en ik ga ervan uit dat deze spelersgroep de zaken sneller zal oppikken dan ik bij mijn vorige werkgevers heb meegemaakt.”

“Te groot comfortgevoel”

Gewoon omdat hij, en dat herhaalde hij opnieuw, over heel veel talent beschikt. “Een voorbeeld. De zuiverheid in de passing lag donderdag beneden de 80 procent. Dat is te weinig op dit niveau. Dat moet omhoog naar ongeveer 90 procent. Maar die switch kunnen we snel maken.”

Verder zal het engagement van de spelers opgekrikt moeten worden. “Genk heeft vorig seizoen de beker gewonnen, heeft een sterk seizoen gespeeld. Blijkbaar heeft dat gezorgd voor een te groot comfortgevoel. Het zal allemaal wel loslopen, weet je wel. Als je zo begint te denken, ga je week na week minder goed spelen. Wat is het geheim achter het succes van de grote clubs? Als het goed loopt, gaan die nog harder werken. Neem nu Gegenpressing (druk zetten bij balverlies, nvdr.). Ik verwijs in dat verband graag naar Liverpool, toen Klopp daar toekwam. Hij had spitsen als Salah, Firmino en Mané. Welnu, die hadden geen kaas gegeten van die Gegenpressing. Ze veroverden geen bal. Iedereen zei: die kunnen dat niet. Welnu, ze hebben het snel opgepikt. Datzelfde moet hier bij Genk gebeuren. Ito, Bongonda, ze zijn prima bal aan de voet. Maar als ze die bal moeten heroveren, is het een ander paar mouwen. Ik zag ook te veel spelers blijven stilstaan na een contact met een tegenstander, omdat ze een fluitje van de ref verwachten. Welnu, dan ben je gezien. Ik heb daar met Theo over gesproken. Hij beseft dat ook wel. De wil om dat te veranderen is er. Maar het lichaam moet ook meewillen. Ach, wat wil je als je voordien nooit op die manier hebt moeten voetballen? Dat kan je niet van de ene dag op de andere veranderen. Er komen nu nog een paar Engelse weken aan, waarin het improviseren wordt en het beste er proberen uit te halen.”

“Catastrofe voor de club”

Voor Genk blijft helaas enkel de competitie over. Een zware aderlating. Storck had het zich ook anders voorgesteld. “Maar het gaat hier niet om mij. Wel om de club. Voor de club is dit een catastrofe. Sportief en financieel. Ook voor de spelers is dit een ramp. Er blijft maar één doel over. Minder matchen, dus minder speelkansen. Jammer voor die jongens die ernaast vallen. Want ik ben niet de coach die week na week de boel omgooit.”

Duidelijke taal. Zondag om 18.30 uur is de Ghelamco Arena de volgende halte voor Genk. Een lastige trip die nog zonder Heynen en Muñoz gemaakt moet worden. Zij geraken niet fit.