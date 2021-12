Clement Peerens is populairder dan ooit: tien afscheidsconcerten meteen uitverkocht

Het gaat hard voor Clement Peerens. Zijn band, de Clement Peerens Explosition, of kortweg CPEX stopt ermee. Dat werd initieel gevierd met één afscheidsconcert op 20 december 2022 in De Roma in Antwerpen. Het optreden was echter al in minder dan twee minuten uitverkocht, waarna er meteen enkele nieuwe data werden geprikt. Ook daarvoor zijn intussen alle tickets al de deur uit.

De enorme populariteit van CPEX wordt bevestigd door De Roma. “Dit is ongezien, enkel Nick Cave deed beter”, klinkt het.

Clement Peerens zelf is momenteel niet bereikbaar voor commentaar, maar liet eerder al weten dat we geen zaken hebben met de oorzaak van de split. Wel stuurde hij via zijn management een reactie uit:

“Beste ticketkopers, ik heb een nieuw vriendin die per se met kerstmis wilt gaan skiën. Dees jaar lukt dat godzijdank ni met die corona. En volgend jaar - als da mens dan nog around is - zal dat qua agenda dus ook niet lukken. Daarom: dikke merci allemaal! Ge jaagt me wel op kosten, want ik ga nen berg snaren en plectrums moeten kopen, maar voor ene keer kijk ik dat door de vingers. Joekes, Clement.”

Populairder dan ooit

Het is dus duidelijk dat de band na meer dan vijfentwintig jaar populairder is dan ooit. Volgens Tim Torfs van De Roma zaten er op het piekmoment 6.000 mensen tegelijk op hun site, en was er een wachtrij van 5.000 geïnteresseerden. “Enkel Nick Cave deed beter.”

Volgens onze muziekkenner Bart Steenhaut is dat iets typisch voor grote bands. “Veel grote artiesten gaan voor de rest van hun leven op afscheidstournee. De afscheidstournee van Elton John zal uiteindelijk ook een zevental jaar geduurd hebben”, klinkt het. Wordt dus waarschijnlijk nog vervolgd.

Fans kunnen zich nog wel op de wachtlijst zetten via www.deroma.be