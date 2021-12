Horecasector wil later sluitingsuur tijdens kerst en oudejaar: “Enorm belangrijke momenten”

Het volgende Overlegcomité dat zich moet buigen over de coronamaatregelen vindt plaats op 22 december, maar voor de horecasector is dat eigenlijk te laat. Zij willen zo snel mogelijk duidelijkheid over het sluitingsuur tijdens kerst en oudejaar, dat ze op die dagen graag verlengd zien.

Sinds begin december geldt in de cafés en restaurants in ons land een sluitinguur om 23 uur. Maar de federaties vragen nu om dat op 24 en 31 december te verlengen. De Waalse horecafederatie pleit voor een opening tot minstens 2 uur op die feestavonden. Een sluiting om 23 uur schrikt veel klanten af, klinkt het in Franstalige media. Ook Horeca Vlaanderen wil een versoepeling. “Kerst- en oudejaarsavond zijn enorm belangrijke momenten voor de horeca”, zegt Matthias De Caluwé aan DPG Media.

Hij wil hierover ook snel duidelijkheid. 22 december is te laat, klinkt het, want nu bellen al veel klanten af. En als de openingsuren niet zouden verlengd worden, dan moeten ondernemers zich kunnen voorbereiden om eventueel meeneemmaaltijden aan te bieden. “Het is te laat om nog bestellingen te plaatsen na 22 december”.

Minister van Zelfstandigen David Clarinval zei vrijdag op Bel RTL de vraag voor een versoepeling van de openingsuren tijdens de feestdagen te steunen. Sinds de strengere coronamaatregelen begin deze maand draaide de overgrote meerderheid van de horecazaken minder omzet, zo blijkt nog uit een rondvraag van Horeca Vlaanderen waarover DPG bericht. Slechts 5 procent verloor geen omzet, ruim één op drie zag zijn omzet halveren.