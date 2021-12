PODCAST. De moord op Julie Van Espen. “Eén vraag beheerst dit proces: had dit voorkomen kunnen worden?”

Op 4 mei 2019 werd Julie Van Espen (23) van haar fiets gesleurd, vermoord en in het water gegooid. Op klaarlichte dag, in Antwerpen-stad. De schokgolf die de moord veroorzaakte, is vandaag nog altijd voelbaar. Omdat Julie ieders dochter, zus of vriendin had kunnen zijn. Omdat er fouten zijn gemaakt door Justitie. Omdat de dader, Steve Bakelmans, op dat moment al veroordeeld was tot een celstraf.

