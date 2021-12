Kersvers Duits bondskanselier brengt bezoek aan Frankrijk: “Europa versterken”

De nieuwe Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Franse president Emmanuel Macron zijn van plan om de nauwe samenwerking in Europees verband te laten voortduren. Dat zei het duo na de eerste ontmoeting tussen de twee in Parijs, nadat Scholz woensdag officieel Angela Merkel had opgevolgd als Duits bondskanselier.

De twee hadden het tijdens hun kennismaking behalve over de Europese samenwerking ook over de klimaatverandering, digitalisering en migratie. “We hebben de wil getoond om samen te werken”, zei Macron. De twee landen hebben vooral over Europa dezelfde ideeën, aldus Macron.

Scholz echoode die wil tot samenwerking. “Het gaat erom hoe we Europa kunnen versterken”, klonk het. “Het gaat dan om economische kwesties, maar ook om veiligheid en buitenlands beleid. Het is belangrijk dat we in dezelfde richting optreden, dat we samenwerken. Daarom was dit ook niet gewoon een vriendenbezoek, maar een bezoek waar we al heel concreet de thema’s besproken hebben die er de komende periode zullen toe doen.”

Wat betreft migratie hamerde Macron erop de EU-buitengrenzen beter te beschermen, de efficiëntie in de strijd tegen illegale migratie en smokkelnetwerken en de samenwerking met de herkomstlanden te verbeteren.

Al voor zijn verkiezing tot kanselier had Scholz aangekondigd dat zijn eerste buitenlandse reis hem naar Parijs zou brengen. Na zijn bezoek aan Parijs wordt Scholz in Brussel verwacht, voor ontmoetingen met zijn landgenote Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, Europees president Charles Michel en Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO. Scholz’ minister van Buitenlansde Zaken Annalena Baerbock passeerde donderdag al in Parijs en Burssel. Ook zij zei al dat een sterk Europa sterke Duits-Franse impulsen nodig heeft.