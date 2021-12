Vaccinatietaskforce: “Vaccinaties bij kinderen kunnen starten in januari”

“We wachten nu op advies van Hoge Gezondheidsraad”, aldus topman Dirk Dewolf van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Een beslissing door de bevoegde ministers wordt uiterlijk verwacht op 17 december. De eerste uitnodigingen kunnen dan eind dit jaar vertrekken, en de vaccinaties kunnen vervolgens starten in januari. Het gaat om ongeveer 490.000 5- tot 11-jarigen. De plaats van vaccinatie wordt lokaal besloten. Oftewel in het vaccinatiecentrum, of in een andere ‘kindvriendelijke locatie’.

Volwassenen

Een kwart van de volwassenen in Vlaanderen zal tegen eind deze week een boosterprik hebben gehad. Daarmee behoren we tot de Europese top. Momenteel worden voornamelijk 55- tot 64-jarigen uitgenodigd. Er zijn weinig ‘no shows’ en weigeringen: we blijven onder de 7 procent van mensen die niet komen opdagen, en het aantal weigeringen is met 0,23 procent erg laag. “Dat is een geruststellende observatie”, aldus Dewolf. Kleine kanttekening, momenteel komen voornamelijk de oudere generaties aan bod. Bij hen ligt de vaccinatiebereidheid gemiddeld hoger dan bij jongeren.

Het Europees Geneesmiddelenagentschap zet de deur op een kier om het boostershot al na drie maanden toe te dienen. Aan de Hoge Gezondheidsraad is een dringend advies hieromtrent gevraagd. Als we de tussentijd verkorten van 6 naar 3 maanden bij Pfizer en Moderna dan zouden 1 miljoen mensen ‘schuiven’ van februari naar januari. De vraag is of de vaccinatiecentra zo’n toeloop aankunnen. “We mogen niet het onmogelijke verwachten”, aldus Dewolf. Vandaag is de capaciteit 350.000 prikken per week. In het voorjaar piekte de centra op 450.000. Dat is wellicht niet meer haalbaar. Er zijn sindsdien enkele centra gesloten.

Kerstperiode

De planning voor de komende weken: 360.000 boostershots volgende week, en 182.000 in de week van 20 december (Kerstweekend). Sinds deze week schakelt men overal over op Moderna. “We hebben 2,1 miljoen dosissen in voorraad. Dit zal het dus meest gebruikte vaccin blijven, in tegenstelling tot in het voorjaar. Toen was het Pfizervaccin dominant.”

Er zijn signalen dat tussen Kerstmis en Nieuwjaar redelijk wat vaccinatiecentra gesloten zijn. Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft die ook opgevangen. “Het is moeilijk om voldoende menskracht te vinden in deze kritische periode”, zegt Dewolf. Het gaat zowel om vrijwilligers als om personeel die nodig is om het vaccin toe te dienen. “We willen iedereen een kerstavond, Kerstmis, oudejaar en Nieuwjaar gunnen, maar de minister (Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke, red.) heeft gevraagd om in de mate van het mogelijke de continuïteit te handhaven.”