Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) grijpt naast Antwerps schepenambt bij gebrek aan steun van N-VA en Vooruit

Schiltz kreeg eind vorige maand nog groen licht van zijn partij om het schepenambt te cumuleren met het fractieleiderschap in het Vlaams parlement. — © Joris Herregods

Vlaams fractieleider Willem-Frederik Schiltz wordt geen schepen in Antwerpen. Vooruit behoudt het voorzitterschap van het OCMW, een mandaat dat normaal in januari naar Open Vld zou gaan. Open Vld behoudt met Erica Caluwaerts volgend jaar één schepen in plaats van twee. Karim Bachar blijft de derde schepen voor Vooruit. Dat kwamen de coalitiepartners N-VA, Vooruit en Open Vld overeen na een week onderhandelen. Straks volgt er om 17 uur een persconferentie.

De bal begon al enkele maanden geleden te rollen. Zowel in de Wetstraat als aan de Grote Markt deden geruchten de ronde over de aanstelling van Willem-Frederik Schiltz als schepen en de plek van Open Vld binnen de Antwerpse coalitie. Daarin speelde de mogelijkheid van een constructieve motie van wantrouwen van het nieuwe gemeentedecreet mee een rol in. Dit maakt het mogelijk voor meerderheden om een partij uit de coalitie te zetten.

Weinig animo

De spanningen namen toe binnen het Antwerpse schepencollege toen het gerucht ook publiek werd. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) uitte verschillende malen publiekelijk zijn onvrede uit over de liberalen. Zo verweet hij hen van oppositie te voeren van binnen de meerderheid. Vooral Schiltz als schepen lag zeer moeilijk. Er was binnen N-VA en Vooruit weinig animo om hem de nodige handtekeningen te bezorgen voor de voordrachtsakte als schepen. Vooruit wou ook vasthouden aan hun derde schepen. Normaal zou één schepenambt naar Open Vld gaan, die dan twee vertegenwoordigers in het schepencollege zou hebben evenveel als Vooruit dan.

Na een afkoelingsperiode zijn er begin deze week gesprekken opgestart tussen N-VA, Vooruit en Open Vld. Het werd snel duidelijk dat Schiltz niet kon rekenen op de steun van de coalitiepartners N-VA en Open Vld. Bovendien wou Vooruit het voorzitterschap van het OCMW behouden. Dat zou normaal begin 2022 naar Open Vld gaan.

Uiteindelijk is er vrijdag een akkoord bereikt. Schiltz wordt dus geen schepen. Het OCMW-voorzitterschap blijft bij Vooruit.