Vrouw die gebouw Vlaamse overheid binnendrong is zelfverklaarde antivaxer, veiligheidsdiensten ongerust omdat ze spoorloos is

In de ambtswoning van de Vlaamse regering gaat de ministerraad door en vinden speciale gelegenheden plaats — © Het Nieuwsblad

De vrouw die dinsdag het Errerahuis is binnengedrongen, blijft spoorloos. Volgens wat wij uit goeie bron vernamen, zou de dame “antipolitieke” leuzen geroepen hebben toen ze door de conciërge achternagelopen werd. “Ik ben antivax” was er één van.

De vrouw drong afgelopen dinsdag om 17 uur binnen in het Errerahuis, de ambtswoning van de Vlaamse regering, zo bevestigt het Brusselse parket. Dat ging vrij makkelijk, want op dat moment stond de deur open voor arbeiders die in en uit liepen. De vrouw zou verschillende verdiepingen en kamers bezocht hebben vooraleer ze betrapt werd door de conciërge.

De conciërge zou de vrouw haar identiteitskaart gevraagd hebben. De vrouw antwoordde met een “anti-politieke scheldtirade” en riep: “Ik was op de antivaxbetoging. Ik ben antivax”, zo vernemen we uit goede bron. Daarna liep ze weg. De conciërge kon haar niet bijbenen.

Computer gehackt?

Volgens de VRT zou de vrouw tijdens haar bezoek ook een computer gehackt hebben, maar dat werd door het parket niet bevestigd. “Ze heeft wel een boek en een bos gedroogde bloemen ontvreemd. Toen de vrouw werd betrapt, heeft ze de vlucht genomen. De beelden van de bewakingscamera’s worden nu onderzocht om haar te identificeren”, aldus parketwoordvoerster Sarah Durant. We vernamen nog dat het gestolen boek en de gedroogde bloemen vlak bij het Errerahuis werden teruggevonden.

De zaak zorgt heel wat ophef. Vooral de mogelijke hacking van een staatscomputer zou zorgen baren. Omdat de veiligheidsdiensten een check-up van het Erreragebouw wensen te doen, kon de Vlaamse ministerraad - die er normaal elke vrijdag doorgaat - niet plaatsvinden. De ministerraad week uit naar het Vlaamse overheidsgebouw op het Martelarenplein.

De vrouw is nog steeds spoorloos, en dat verontrust de veiligheidsdiensten. Het OCAD, dat bedreigingen analyseert, had eerder al gemeld dat gezien de coronacrisis er een toenemend gevaar is dat mensen acties willen ondernemen tegen politici. Vorige week nog werd een antivaxmilitant uit West-Vlaanderen kortstondig opgepakt omdat de politie vermoedde dat hij een aanslag wilde legen tegen minister Frank Vandenbroucke.