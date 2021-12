Amerikaans Hooggerechtshof houdt Texaanse wet overeind die abortus verbiedt na zes weken zwangerschap

De uitspraak van het Hooggerechtshof betekent volgens de Amerikaanse nieuwszender dat de zaak terugkeert naar een districtsrechtbank voor verdere procedures. Dat opent de mogelijkheid dat de wet opgeschort wordt.

De abortuswet van Texas is sinds ruim drie maanden van kracht. Op 1 september gaf het Hooggerechtshof groen licht voor de wet. Sindsdien steken vrouwen in Texas de grens van de staat over om een zwangerschap na zes weken te laten afbreken. Vrouwen in armoede die daar de middelen niet voor hebben, hebben maar weinig keuze, schrijft CNN nog.

Juristen die de abortuswet aanvochten, noemden de wet ongrondwettelijk en voerden aan dat ze het grondwettelijke recht van vrouwen op abortus tenietdeed. De wet verbiedt abortus van zodra de hartslag van de foetus kan worden waargenomen, maar vaak weet een vrouw na zes weken nog niet dat ze zwanger is. In de rest van de VS is abortus tot ongeveer 24 weken zwangerschap toegestaan.