Chinese regering wil vastgoedmarkt beteugelen: “Huizen zijn om in te wonen, niet voor speculatie”

De Chinese regering wil meer actie ondernemen om speculatie op de vastgoedmarkt tegen te gaan. Bij het afsluiten van de jaarlijkse conferentie over het economisch beleid, voorgezeten door president Xi Jinping, werd een verklaring uitgestuurd waarin gesteld werd dat de regering het principe hanteert dat “huizen om in te wonen zijn, en niet voor speculatie”.

De regering wil bijvoorbeeld de marktverwachtingen beter meten, de huurmarkt versterken en het aantal gesubsidieerde woonprojecten uitbreiden, beloofde ze. Maar concrete details werden niet verstrekt.

De maatregelen komen er terwijl de Chinese vastgoedmarkt in crisis is door de financiële problemen bij vastgoedreus Evergrande. De voorbije twee decennia beleefde de vastgoedmarkt in het land een ongeziene boom, waarbij overal in de steden nieuwe flatgebouwen werden opgetrokken. Volgens professor George Magnus van de universiteit van Oxford is de Chinese vastgoedmarkt uitgegroeid tot de grootste commerciële sector ter wereld. Maar de vrees voor zeepbellen is groter dan ooit.

Op de driedaagse beleidsconferentie werden nog meer maatregelen beslist die de economische groei moeten stimuleren, zoals belastingverlagingen en steun aan bedrijven. “De economie kampt met een dalende vraag en bevoorradingsproblemen”, luidt het in de regeringsverklaring. De Chinese economie groeide begin dit jaar nog met bijna 8 procent, maar de jongste maanden is er een groeivertraging.