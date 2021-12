Hein Vanhaezebrouck verklaart het falen van de Belgische clubs in Europa: “We zijn het slachtoffer van ons eigen succes”

AA Gent verzekerde zich al eventjes voor een Europese lente maar uiteindelijk blijken de Buffalo’s de enige Belgische club die na Nieuwjaar nog op het Europese toneel actief zal zijn. Geen toeval, weet ook Hein Vanhaezebrouck die dan wel flink verrast is door het falen van de concurrentie maar anderzijds ook begrip toont: “Door het invoeren van de play-offs hebben we onze competitie beter gemaakt en in de breedte zijn we een heel sterke competitie geworden.”

“Bij het begin van ons parcours, dacht ik wel dat Brugge het zwaar zou krijgen maar ik had nooit verwacht dat we als enige Belgische club zouden overwinteren”, kijkt HVH met enig ongeloof naar het Europese slagveld bij de Belgische topclubs. “Ik ben oprecht verbaasd dat we als enige Belgische club overwinteren in Europa. Eigenlijk had ik verwacht dat Brugge derde zouden eindigen, maar na hun eerste match achtte ik het zelfs mogelijk dat ze tweede konden eindigen. PSG vond ik echt matig die avond en Brugge had zelfs kunnen winnen maar dat hadden ze niet verwacht.”

“De terugmatch was anders, toen was PSG wel scherp en maakten ze meteen het verschil. Als je dan in Leipzig gaat winnen, moet je het ook in eigen huis over de streep kunnen trekken. Dat was toch wel een ontgoocheling want dit is niet meer het Leipzig van vorig jaar. Ze hebben veel aan kwaliteit ingeboet. Het is geen toeval dat hun coach na drie nederlagen ontslagen is. Nee, Brugge heeft er natuurlijk ook alles aan gedaan en het was uiteraard ook een heel zware loting maar er zat zeker meer in. Ook al was dat zeker een stunt geweest want Leipzig blijft een Duitse club.”

© BELGA

Voor zijn eigen team had Vanhaezebrouck ook een duidelijk doel gesteld: “Ik had het wel als een absolute eis gesteld dat wij moesten overwinteren, met alle respect voor onze tegenstanders. OK, Partizan is een stevige ploeg die zeker mee kan in de Europa League en als het meevalt in de kwalificaties zelfs de groepsfase van de Champions League kan halen, dat hebben ze al meer gedaan.”

“Maar die twee andere ploegen, tja, die moeten wij altijd aankunnen. Ik zou ongelooflijk ontgoocheld geweest zijn mochten we niet bij de eerste twee geëindigd zijn. We hebben er een challenge van gemaakt om eerste te worden in onze groep. Dat is ook goed gelukt. Ik beoordeel onze prestatie in de Conference League dan ook als goed, ook al scoorden we te weinig. Zes goals uit zes duels is voor ons te weinig.”

Toch ondervond AA Gent in de groepsfase van de Conference League ook flinke weerstand: “In Tallinn of thuis tegen Famagusta hebben we geen tien kansen versierd hoor. Het goede eindresultaat komt vooral omdat we maar twee doelpunten hebben geslikt in die zes matchen. Dat is de grootste prestatie, in combinatie met het feit dat we Partizan over twee matchen duidelijk hebben weten te kloppen.”

Zo is AA Gent dus de enige Belgische club die met een fraai Europees rapport de kerstperiode tegemoet kan zien: “De coëfficiënt staat inderdaad onder druk. We gingen al maar met vier ploegen Europa in en nu blijft er na Nieuwjaar maar één club over. Dat is heel weinig. Het is nu aan ons om er nog iets extra uit te halen, in de eerste plaats voor onszelf maar tegelijk ook voor de coëfficiënt.”

“Als we nog een ronde kunnen doorgaan met enkele overwinningen, kan dat alleen maar goed zijn. Toen we Champions League speelden was het voor België ook geen evident jaar. Maar dankzij onze prestaties was dat jaar voor de Belgische coëfficiënt ook nog best goed”, aldus de Gentse coach die ook zo zijn mening heeft over de mogelijke oorzaken voor die Belgische wanprestatie in Europa.

“Concurrentiestrijd is veel harder geworden”

“Het heeft inderdaad te maken met de play-offs, die zodanig interessant zijn dat heel wat ploegen nu extra investeren om er bij te zijn. Zoals bijvoorbeeld Charleroi, dat vorig seizoen plots met 18/18 aan de competitie start. Je hebt ook ploegen zoals Antwerp die er bij gekomen is uit tweede klasse. Zij hebben grote ambities maar ook de middelen. De concurrentiestrijd is dus gewoon veel harder geworden.”

Dit seizoen blijkt Union dan weer de grote revelatie, evenmin een verrassing voor Vanhaezebrouck: “Vroeger waren het altijd dezelfde ploegen maar dat is nu niet meer zo. Je hebt ploegen met buitenlandse eigenaars die grote ambities koesteren, zoals OHL en Union die dromen van de top-vier. Eigenlijk zijn we slachtoffer van ons eigen succes. Door het invoeren van de play-offs hebben we onze competitie beter gemaakt.”

“We kijken bovendien ook misprijzend naar de globalisering in het voetbal”, wijst Vanhaezebrouck nog een laatste probleem aan. “Tottenham verliest in Mura, Roma verliest 6-1 van Bodo/Glimt. Vroeger was dat bijna uitgesloten. De topploegen krijgen hun plaatsen gratis, maar voor ons wordt het elk jaar moeilijker. Kijk naar Zwitersland en Oostenrijk met ploegen zoals Basel en Salzburg. Dat zijn kleine landen maar met grotere spelers dan bij ons. Wij zijn er nog niet aan toe om het niveau Salzburg of Ajax te bereiken Het ligt dus niet alleen aan ons eigen format.”