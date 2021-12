Nederlands leger bewaakt gevangenis na geruchten uitbraakpoging Mocro-maffia

Een speciale legereenheid is ingezet om de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) van Vucht te bewaken. In die gevangenis zitten de kopstukken van de Mocro-bende, stuk voor stuk zware drugscriminelen onder wie Ridouan Taghi. Geruchten gaan dat er een gewelddadige bevrijding van de drugsbonzen zou voorbereid worden.

“Een team van het ministerie van Defensie assisteert sinds afgelopen week de bewaarders van de EBI in Vught”, bevestigt een woordvoerder van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Om een bevrijding met geweld te voorkomen heeft de gespecialiseerde legereenheid er onder meer voor gezorgd dat helikopters onmogelijk nog kunnen landen op de binnenkoer. In het verleden zijn op die manier al verschillende gedetineerden kunnen ontsnappen. Niet uit Vucht, daar lukt geen enkele ontsnapping in dertig jaar. Bij ons ontsnapten in 2009 Ashraf Sekkaki, Mohammed Johry en Abdel Kahjary Mulloul uit de gevangenis van Brugge nadat een gekaapte helikopter op de binnenkoer was geland tijdens de wandeling. Nadien werden kabels gespannen zodat dit niet meer mogelijk is.

De Nederlandse militairen die nu zijn ingeschakeld hebben nog andere maatregelen genomen om een gewelddadige ontsnapping te voorkomen, maar daar wordt begrijpelijk niet over gecommuniceerd. Militairen houden wel onder meer de omgeving van de gevangenis in de gaten.

In de EBI van Vught zitten de zwaarste gedetineerden opgesloten. Onder hen ook verschillende leden van de Mocro-clan. Die staan bekend om grootschalige drugshandel maar ook voor een reeks liquidaties uit de omgeving van kroongetuige Nabil B. Het gaat om zijn broer, advocaat Derk Wiersum en adviseur Peter R. de Vries.

Onlangs moesten ook vier gevangenisbewakers onderduiken nadat ze zware bedreigingen hadden gekregen uit dezelfde hoek. Cipiers is daarom gevraagd om maskers te dragen wanneer ze bij de bendeleden gaan om te vermijden dat vanuit de gevangenis opdracht zou gegeven worden voor nieuwe afrekeningen.

