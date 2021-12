Dit jaar nog onder kritieke grens: projecties voor intensieve zorg stuk optimistischer dan donkere scenario’s van Overlegcomité

De meeste coronacijfers dalen, maar op intensieve zorgen schommelt het aantal coronapatiënten al ruim een week rond de 820. Toch is er geen sprake van een plateau. “We verwachten dat de daling deze week nog zal beginnen”, zegt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano). Tegen eind december zouden we onder de kritische grens van 500 kunnen duiken.

Het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames is in dalende lijn. De piek van de vierde golf lag tussen 28 november en 1 december. Maar op de afdelingen intensieve zorg is de daling nog niet ingezet. “We zien daar nog steeds een stabilisatie. Het aantal patiënten is zelfs lichtjes gestegen, met 1 procent, ten opzichte van vorige week”, zegt Steven Van Gucht.

Volgens de viroloog is het een kwestie van dagen voor ook daar de druk begint af te nemen. Hij verwijst naar een projectie van professor biostatistiek Kurt Barbé (VUB). Volgens zijn berekening duiken we kort voor het einde van het jaar onder de drempel van 500 bezette bedden op intensieve zorg. Dat is sneller dan wat Gentse onderzoekers berekenden. Zij schatten dat we die kritische drempel ten vroegste bereiken op 8 januari. “Als de daling is ingezet dan hebben we wellicht twintig dagen nodig om tot 500 te komen”, zegt Barbé. “De voorwaarde is dat we in de tussentijd niet versoepelen.”

Ze verschillen in snelheid, maar alle projecties zijn een stuk optimistischer dan de donkerste scenario’s die op het Overlegcomité eind november getoond werden. Volgens de zwaarste prognose van toen hadden vandaag 1.000 coronapatiënten op intensieve zorg gelegen. Dat cijfer zou nog zijn gestegen tot 1.200 tijdens de kerstdagen.

LEES OOK: Eindejaarsfeesten, verplichte vaccinatie en strengere regels voor niet-gevaccineerden: dit weten we al over agenda Overlegcomité (+)

De werkelijke coronacijfers zijn pas eind vorige week van dat scenario afgeweken. De piek van de vierde golf kwam net op tijd en wellicht helpt ook de boosterprik. Volgens Sciensano is de daling in het aantal besmettingen het grootst bij de 70’ers en 80’ers. “Dat is belangrijk want die groep loopt ook het meeste risico op complicaties”, zegt Van Gucht. Het is eveneens de groep waar de derde prik-campagne al vergevorderd is.

Omikron

Viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) — © BELGA

De berekening van professor Barbé is hoopvol, maar ook nodig. “We moeten de huidige golf veroorzaakt door de deltavariant zo snel mogelijk afbouwen en niet te snel versoepelen”, zegt Van Gucht. Hij wijst op een mogelijke griepepidemie, maar het is vooral de opkomst van omikron die zorgen baart. België telt minstens 30 bevestigde gevallen, maar dat is een onderschatting. Van Gucht vermoedt dat 1 tot 2 procent van alle besmettingen wordt veroorzaakt door de nieuwe variant.

In het Verenigd Koninkrijk verdubbelt het aantal besmettingen met omikron om de twee à drie dagen. Binnen een maand zou het er dominant worden. Sciensano vermoedt dat dat bij ons zal gebeuren in januari of februari. Een recente boosterprik zou volstaan om omikron te neutraliseren. “Maar er zijn nog veel onzekerheden”, zegt Van Gucht die donderdag nog een vergadering had met Zuid-Afrikaanse collega’s. “Ook zij zeggen dat het te vroeg is om te concluderen dat de symptomen bij omikron milder zijn.”