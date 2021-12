De zaak zou ons rechtssysteem veranderen, maar wat heeft de moord op Julie Van Espen écht veranderd?

Het assisenproces over de dood van Julie Van Espen dreigt ook een beetje het proces van Justitie te worden. Steve Bakelmans had die dag eigenlijk in de gevangenis moeten zitten. “Julie had nog geleefd indien iedereen binnen het gerecht zijn verantwoordelijkheid had opgenomen”, schreven haar ouders in februari 2020 in een vlammende brief aan alle partijvoorzitters. Ze hadden negen voorstellen over wat anders moest. Aan de vooravond van het proces: wat is er écht veranderd?