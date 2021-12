Winterweer gooit roet in het eten: RWDM - Westerlo uitgesteld, Charleroi - Oostende gaat door op besneeuwd veld

Het winterse weer van vrijdagavond heeft ook zijn effect op het voetbal in eerste en tweede klasse. De topper in 1B tussen RWDM en Westerlo, die om 20u afgetrapt had moeten worden, is afgelast omdat het veld door de sneeuwval onbespeelbaar is. Ook de partij in 1A tussen Charleroi en Oostende stond een tijdje op de helling. “Het is op de limiet”, klonk het bij een eerste controle door de ref. Een tweede rond 20u15 wees uit dat de match toch kon doorgaan. Al zal het eerder een schaatspartij worden.