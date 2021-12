Julie Van Espen was niet zijn eerste slachtoffer: de criminele wandel vol verkrachting en “bruut geweld” van Steve Bakelmans

Toen Steve Bakelmans Julie Van Espen van haar fiets-met-mandje sleurde, was dat lang niet zijn gewelddebuut. Hij had zich vroeger vergrepen aan een dame die hem van de straat had geplukt voor een verse boterham. Hij had zijn knipperlichtlief verkracht. Veel eerder al brak hij in in auto’s en huizen. Er waren de drugs, de constante psychiatrie. En nog eerder, zoals dat gaat, de ellendige jeugd. Verlaten door zijn moeder, opgevoed door zijn nonkel, naar eigen zeggen misbruikt door zijn grootvader. “Hij was een schim. Niemand kon contact met hem maken.”