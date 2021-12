Gemeente weigert tankstation “voor het klimaat” en krijgt gelijk

Het Antwerpse Boechout zorgt voor een opvallend precedent. De gemeente weigerde de vergunning voor een nieuw tankstation en kreeg gelijk van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De redenering van Boechout: een tankstation dat louter fossiele brandstoffen verkoopt, staat haaks op de maatregelen die we willen nemen voor het klimaat. Het bedrijf Gabriëls ging in beroep en kreeg gelijk van de bestendige ­deputatie van de provincie Ant­werpen, die de vergunning wel ­verleende. Maar de Raad voor ­Vergunningsbetwistingen schorste eerst die beslissing en vernietigde ze zopas ook. Voor de volledigheid: de Raad vond ook dat de mogelijke hinder van het tankstation op de om­geving (een woongebied) onvoldoende onderzocht was. (ty)