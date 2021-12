STVV-aanvoerder Steve De Ridder en neef Nick over hoe levens mijlenver uit elkaar kunnen liggen: “Alleen over Steve kon ik stoefen in de gevangenis”

Neven Steve en Nick De Ridder zijn even oud, groeiden naast elkaar op en beschouwden elkaar als broers. De ene schopte het tot profvoetballer, tot in de Premier League. De ander schopte keet, tot in de gevangenis. Op hun 34ste is Steve als aanvoerder van STVV bezig aan de laatste jaren van zijn voetballeven, terwijl Nick een nieuw leven opbouwt, met een duidelijke missie. Het even schrijnende als onwaarschijnlijke relaas over hoe twee levens dag en nacht kunnen verschillen. “Nick verdient het om gehoord te worden.”