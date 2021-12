Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) en ingenieur Bert Blocken (TU Eindhoven/KU Leuven) slaan de handen in ineen om het coronavirus uit het klaslokaal te halen. Met een onderzoek in verschillende Vlaamse scholen hopen ze met harde bewijzen de overheid te overtuigen van het nut van luchtreinigers. “Na de CO2-meters is dit een logische volgende stap”, zegt Van Ranst.