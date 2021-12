Wouter Vrancken zit ondanks Engelse interesse nog steeds bij KV Mechelen: “Ik was ontgoocheld, maar heb het van mij afgezet”

Kampioen in 1B, bekerwinst en twee zesde plaatsen in 1A. Sinds Wouter Vrancken (42) in 2018 aan het roer kwam bij KV Mechelen, is de club op sportief vlak uitgegroeid tot een stabiele subtopper. Vrancken was en is nog steeds de juiste man op de juiste plaats voor Malinwa. “Mijn bloed kleurt rood en geel”, vertelt de coach. “Maar na zoveel jaren goede samenwerking moet je elkaar ook iets gunnen.”