‘Havenverbod’ nieuw wapen in strijd tegen drugstrafiek

In de strijd tegen internationale drugstrafiek, onder meer via de Antwerpse haven, kunnen rechters vanaf nu ook een havenverbod opleggen aan veroordeelde drugssmokkelaars en/of hun handlangers. Dat geldt dus ook voor de havenarbeiders die tegen betaling hand- en spandiensten verlenen.

Het is minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) menens in de strijd tegen de drugshandel in ons land. Donderdag tekende hij in Dubai nog een uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten zodat drugscriminelen er zich niet langer schuil kunnen houden. En vanaf vandaag kunnen rechters drugscriminelen ook een havenverbod opleggen.

Dat staat in de pas gepubliceerde verzamelwet die justitie menselijker, sneller en straffer moet maken. “Wie veroordeeld wordt voor een drugsmisdrijf kan bijkomend een havenverbod opgelegd krijgen”, zegt Edward Landsheere, woordvoerder van minister Van Quickenborne.

“De rechter kan autonoom de termijn van het tijdelijk havenverbod bepalen. Maar het mag niet langer dan twintig jaar zijn”, klinkt het.

De meeste grote ladingen cocaïne komen zoals bekend via onze havens, vooral dan die van Antwerpen, binnen. “Het havenverbod omvat zowel een plaats- als een beroepsverbod gezien het kan worden opgelegd als autonome straf voor eenieder die in de haven komt of werkt.”

De jongste paar jaar bleken heel wat havenarbeiders of transporteurs tegen betaling hand- en spandiensten te verlenen aan de grote drugsbendes. Als ze veroordeeld worden voor drugsmisdrijven, riskeren ze dus ook hun job te verliezen omdat de haven dan verboden terrein wordt.

Wie een opgelegd havenverbod negeert, riskeert daarvoor te worden vervolgd.