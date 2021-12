Ze zijn samen een investering van minstens 7 miljoen euro waard, maar speelden in totaal... 109 minuten. Wat mogen we dit seizoen nog verwachten van de vier jonkies die Club Brugge afgelopen zomer naar het Belfius Basecamp wist te lokken? Blessures, aanpassingsproblemen of hun leeftijd gooiden tot nu roet in het eten. Maar er is licht aan het einde van de tunnel.