Derde prik kan opmars omikron temperen, maar net nu stokt vaccinatiecampagne: “We verliezen cruciale tijd”

De vaccinatiecampagne voor de boosterprik stokt tussen kerst en nieuw. Verschillende vaccinatiecentra sluiten de deuren en er staan maar half zoveel vaccinaties gepland. Volgens de virologen verliezen we cruciale tijd. Ook na nieuwjaar kan de capaciteit eigenlijk hoger in de strijd tegen het virus en de opkomende omnikronvariant. In theorie toch.