Hoe de arcadehal een comeback maakt, met één belangrijk verschil: “Je moet al een hele rijke nerd zijn om dit in huis te halen”

In tijden waar een spelconsole voor een gezin even gewoon is als een microgolfoven blijft een arcadehal iets mythisch. Het is enorm luid en al die flitsende lichtjes zijn fel genoeg om een epilepsieaanval uit te lokken. Helaas is de spelletjeshal vrijwel uitgestorven in Europa, maar nu wil een Nederlands bedrijf de arcade nieuw leven inblazen en met succes. Na Nederland en Duitsland opende het bedrijf een eerste Belgische vestiging in Brussel.