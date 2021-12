“Groot-Brittannië stevent af op miljoen besmettingen tegen eind 2021”

Britse topvirologen zeggen dat er aan de andere kant van het Kanaal al een explosieve golf van infecties met de omnikronvariant aan de gang is. Tegen eind december tellen ze daar in het slechtste geval van de voorspellingen een miljoen nieuwe besmettingen en dagelijks 10.000 ziekenhuisopnames. Volgens viroloog Steven Van Gucht gelden er in de UK momenteel weinig tot geen coronaregels, waardoor we de opkomst van de nieuwe variant in ons land mogelijk beter zullen beheersen.

Groot-Brittannië staat voor een “zeer zorgwekkende situatie”, met 58.000 nieuwe geregistreerde coronabesmettingen vrijdag. Dat deelde minister van Huisvesting Michael Gove mee, na een crisisvergadering. Het gaat om het hoogste aantal sinds januari.

“Als de groeisnelheid en de verdubbelingstijd doorgaan met het tempo dat we de afgelopen 2 weken hebben gezien, verwachten we dat in de komende 2 tot 4 weken ten minste 50% van de gevallen van coronavirus veroorzaakt zal worden door de omikronvariant”, staat in een Brits rapport.

De variant werd amper twee weken geleden in het land aangetroffen. Woensdag telde de UK 568 bevestigde gevallen van de variant, maar de Britse minister van Volksgezondheid Sajid Javid vreest dat het werkelijke aantal veel hoger ligt, misschien zelfs rond de 10.000 besmettingen. Het was dezelfde Javid die zei dat de topvirologen hebben berekend dat in het worst case scenario, met een verdubbeling van de besmettingen om de 2,5 tot 3 dagen, de UK tegen eind dit jaar de kaap van het miljoen infecties zal overschrijden. Meteen vaardigde de regering een pak beperkende maatregelen in die vanaf volgende week weer zullen gelden. Zo keert telewerk terug vanaf maandag en is een coronapas nodig voor sommige grote bijeenkomsten in Engeland. Eerder waren al reisbeperkingen heringevoerd in het Verenigd Koninkrijk en moesten opnieuw mondmaskers gedragen worden in winkels en op het openbaar vervoer.

“We zijn gelukkiger al veel langer veel strenger dan in de UK”, sust Steven Van Gucht als we hem vragen of het ook in België zo’n vaart kan lopen. “Bij hen gelden zeer weinig maatregelen, moeten geen maskers meer worden gedragen, is er geen sprake van contact tracing. Ideale omstandigheden voor de verspreiding van zo’n nieuwe variant. Het is eigenlijk vooral verbazingwekkend dat ze al niet veel langer problemen kennen door de deltavariant.” Volgens Van Gucht moeten we vooral niet onze huidige maatregelen gaan versoepelen. “We hebben nog nooit een variant tegengehouden, maar we kunnen zo de zaak wel beheersbaar houden.”