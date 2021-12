In februari treedt Dirk Van Oekelen (50) in dienst als (co-)CEO van Antwerp, naast Sven Jaecques. Een blik op de carrière van de voormalige profvoetballer aan de hand van getuigenissen van ex-ploegmaats van Oeki, zoals Patrick Goots en Kurt Mertens. “Zo nonchalant hij was als speler, zo professioneel en ambitieus is hij in zijn job.”