Het enige meisje in België dat niet mag kiezen wat ze later wilt worden: zo worden de royals van de toekomst klaargestoomd

“Er is geen school voor ‘koningin worden’, niet zoals voor advocaat, docent of bakker.” Aan het woord: de Nederlandse kroonprinses Amalia, daags na haar achttiende verjaardag. En dat moment was meer dan symbolisch. Als koning Willem-Alexander onverwacht overlijdt, moet zij voortaan de monarchie dragen. Samen met “onze” Elisabeth (20) maakt zij deel uit van een selecte groep kinderen en prille twintigers die klaargestoomd worden om ooit koning of koningin van hun land te worden. Onze royaltywatcher Wim Dehandschutter zocht uit hoe de verschillende monarchieën dat doen, en ontdekte opvallend veel gelijkenissen.