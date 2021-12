Sonja komt met auto vast te zitten op sporen en ontsnapt nipt aan aanstormende trein: “Ik heb het verkeerd ingeschat”

“Dit had veel erger kunnen aflopen”, moest Sonja uit Lede vrijdagavond toegeven nadat ze op het nippertje aan een aanstormende trein was ontsnapt. Ze was met haar auto vast komen te zitten op de spooroverweg op de Wichelsesteenweg in Lede. Ze kon zich nog net op tijd in veiligheid brengen. Enkele seconden later sleurde een trein haar auto mee.

Het ongeval gebeurde vrijdag om 19.20 uur. Sonja, de bestuurster van de auto, kwam uit de richting van Wichelen gereden. Vlak voorbij de overweg wilde ze de Wichelsestraat inrijden, maar door een inschattingsfout draaide ze te vroeg af en kwam ze op de sporen terecht. “Ik ben meteen uitgestapt. Twee mensen die in de buurt waren, hebben nog geprobeerd om mijn auto van de rails te krijgen, maar dat is niet gelukt”, zegt ze. “Toen plots het sein afging voor een aankomende trein, hebben we ons meteen in veiligheid gebracht.” Luttele tellen later werd haar auto meegesleurd door de trein.

Op weg naar huis

Sonja was enorm onder de indruk van het ongeval. “Iets verderop in Lede heb ik een muziekwinkel. Ik had net een muziekinstrument afgeleverd bij een klant en was onderweg naar huis”, zegt ze. “Omdat het donker was en met het slechte weer erbovenop, heb ik de situatie niet goed ingeschat. Ik had nooit gedacht dat mij dit zou overkomen. Ik ken deze weg nochtans goed want ik woon iets verderop. Gelukkig ben ik lichamelijk in orde, want dit had erger kunnen aflopen. Mijn auto is wel helemaal kapot, een mooi nieuwjaarsgeschenk.”

Nadat Sonja haar verklaring had afgelegd bij de politie, haalde haar man haar op om samen naar huis te keren. “Ik had dit niet zien aankomen toen mijn vrouw mij belde met het nieuws. Het was even schrikken”, zegt hij.

Grote hinder voor treinverkeer

Ook de trein liep schade op en moest getakeld worden door een locomotief. “Gelukkig zaten er geen passagiers op de trein”, zegt Frédéric Petit, woordvoerder van spoorwegbeheerder Infrabel. Door het ongeval raakte het treinverkeer tussen Schellebelle en Aalst zwaar verstoord. Ook het verkeer op de Wichelsesteenweg werd beurtelings over de overweg geleid. “Tussen het station van Aalst en Schellebelle hebben we pendelbussen ingelegd. Ook het ander treinverkeer werd omgeleid via Gent en Denderleeuw.”

Door het ongeval bleek de spoorinfrastructuur beschadigd. — © Brent Saey

Rond 21 uur was de overweg opnieuw vrijgemaakt. Na controle bleek echter dat de spoorinfrastructuur beschadigd was. “Wij hebben mensen naar Lede gestuurd en zij zullen de komende uren en zelfs nacht herstellingen uitvoeren. We hopen dat zaterdagochtend het treinverkeer opnieuw normaal kan verlopen”, aldus de woordvoerder. “Ik wil toch benadrukken dat bestuurders aan een overweg altijd voorzichtig moeten zijn en zich altijd moeten houden aan de verkeersregels. Hier is het gelukkig goed afgelopen voor de vrouw, maar het had ook anders kunnen aflopen.”