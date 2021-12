Explosies in Palestijns vluchtelingenkamp in Libanon

In een Palestijns vluchtelingenkamp in het zuiden van Libanon zijn vrijdagavond verschillende ontploffingen gehoord. Daarbij zouden verschillende doden zijn gevallen.

Een Palestijnse bron in de buurt zei dat er vuur was uitgebroken bij een moskee in een kamp kort voor de ontploffingen. De bron, die omwille van veiligheidsredenen anoniem wil blijven, zei dat de eerste berichten erop wijzen dat een wapendepot van de islamistische beweging in brand is gevlogen en ontploft is. Ziekenwagens met loeiende sirenes zouden toesnellen.

Staatsagentschap NNA meldt dat er slachtoffers zijn. Kort na de ontploffing sloot het Libanese regio de omgeving af. Een onderzoek is geopend. In Libanon leven ongeveer 400.000 Palestijnse vluchtelingen, verspreid over twaalf kampen.