NAVO verwerpt Russisch veto over toetreding Oekraïne

“De relatie van de NAVO met Oekraïne kan enkel bepaald worden door de dertig leden van de alliantie en Oekraïne zelf, en niemand anders”, zo verklaarde Stoltenberg na afloop van een ontmoeting met de nieuwe Duitse bondskanselier Olaf Scholz in Brussel.

“We kunnen niet toestaan dat Moskou een systeem wil invoeren waarbij grootmachten als Rusland een invloedssfeer hebben waarin ze controleren wat landen al dan niet doen (...) Wij maken geen compromissen over het recht van elk land in Europa om zijn eigen lot te kiezen”, voegde hij toe.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken had vrijdag geëist dat de NAVO een beslissing uit 2008 “formeel” terugtrekt. Die beslissing opende de deur voor een toetreding van Oekraïne en Georgië, wat Moskou categoriek verwerpt. Ook president Vladimir Poetin had dinsdag in een videogesprek met de Amerikaanse president Joe Biden “juridische garanties” gevraagd dat Oekraïne nooit een NAVO-lid zou worden.

Scholz van zijn kant zei “diep ongerust” te zijn over de Russische troepen die massaal aanwezig zijn aan de grens met Oekraïne. De nieuwe Duitse bondskanselier sprak eerder op de dag ook met de Franse president Emmanuel Macron over de situatie in Oekraïne. Hij belde tevens een eerste keer met de Amerikaanse president Joe Biden. Ook in dat gesprek ging het onder meer over “de destabiliserende militaire versterking van Rusland aan de Oekraïense grens”, zo tweette Biden na afloop.