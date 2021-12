Getuigenissen slachtoffers afgerond op proces Ghislaine Maxwell

In het proces over de sekshandel van Ghislaine Maxwell hebben de aanklagers vrijdag hun verhoren van de vermoedelijke slachtoffers van de vroegere partner van de overleden Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein afgerond.

De 59-jarige Maxwell wordt ervan verdacht minderjarige meisjes te hebben geronseld voor haar ex-partner Epstein. De miljardair werd beticht van seksuele misdrijven, maar pleegde in 2019 in afwachting van zijn proces zelfmoord in de gevangenis.

De beschuldigingen gaan terug op de periode van 1994 tot 2004. De voorbije dagen hebben vier vrouwen in de rechtbank in New York hun getuigenis gedaan. “Jane”, “Kate”, “Carolyn” en de 42-jarige Annie Farmer, de enige vrouw die geen pseudoniem gebruikte, vertelden er hoe ze op minderjarige leeftijd gedwongen werden tot seksuele relaties met Epstein, vaak in het bijzijn van Maxwell.

Het relaas dat Farmer vrijdag bracht, verliep volgens hetzelfde scenario als bij de drie andere vrouwen: een eerste warme ontmoeting met Maxwell, die aan deze arme en breekbare meisjes van 14 tot 17 jaar oud voorstelde om Epstein te ontmoeten, die hen financieel zou helpen. In de woningen van de miljardair werden ze door Maxwell aangezet om zich uit te kleden, Epstein een massage te geven, wat onherroepelijk eindigde met seksuele daden. Voor sommigen duurde de relatie jaren.

Maxwell, de mondaine dochter van mediamagnaat Robert Maxwell, werd in de zomer van 2020 gearresteerd, een jaar na de zelfmoord van Epstein. Ze staat sinds 29 november voor de rechter. De verdediging van Maxwell ontkent alle aantijgingen. Ze riskeert tot 80 jaar celstraf.

Volgende week komt de verdediging aan het woord. De advocaten trekken de accuraatheid van de getuigenissen van de slachtoffers in twijfel en betogen dat Maxwell wordt opgevoerd als zondebok voor de daden van Epstein. Verwacht werd dat een verdict midden januari zou vallen, maar het proces loopt sneller dan verwacht en zou vroeger kunnen eindigen.