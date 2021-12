Meerdere tornado’s razen door Verenigde Staten, minstens één dode

Bron : CNN, The New York Times, Washington Post

Door een krachtige storm die zich over de Verenigde Staten verplaatste vrijdagavond zijn er 19 tornado’s ontstaan in vijf staten. De staten Arkansas, Missouri, Tennessee, Kentucky en Illinois werden getroffen volgens het National Oceanic and Atmospheric Administration’s Storm Prediction Center. Dat schrijft CNN. Meer dan 55 miljoen mensen zouden daardoor risico gelopen hebben vrijdag. Tegen zaterdagochtend zaten minstens 157.000 huishoudens zonder stroom.

De krachtige storm zou al zeker één leven geëist hebben. In de staat Arkansas was er eerst sprake van twee doden, maar dat werd later opnieuw tegengesproken. Daar werd, in het stadje Monette, een verzorgingstehuis geraakt waardoor het gebouw deels instortte. Minstens één persoon liet daarbij het leven en verschillenden raakten gewond. Ook andere gebouwen in Monette zouden door de tornado zwaar beschadigd zijn.

In de staat Illinois kwam het dak van een magazijn van webwinkel Amazon naar beneden. Volgens persagentschap AP zouden daarbij verschillende gewonden gevallen zijn, maar het is voorlopig niet duidelijk hoeveel mensen aanwezig waren in het gebouw.

De gouverneur van de staat Kentucky besloot vrijdagavond de noodtoestand af te kondigen. De politie had er ook al gewaarschuwd voor slachtoffers. “Hoewel er op dit moment geen dodelijke slachtoffers bevestigd zijn, worden er wel doden verwacht”, schreven zij vrijdagavond op Twitter.

(sgg)