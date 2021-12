Man uit Nieuw-Zeeland laat zich op één dag tien keer prikken tegen coronavirus

De gezondheidsautoriteiten in Nieuw-Zeeland zijn een onderzoek gestart naar een man die zich op één dag tien keer heeft laten vaccineren tegen corona. Volgens de website Stuff liet de man zich betalen om namens anderen een prik te halen.

“Rondlopen met een onjuiste vaccinatiestatus brengt niet alleen jezelf in gevaar, maar ook je vrienden en familie”, benadrukt een medewerker van het ministerie van Gezondheid. “We nemen dit heel erg serieus.” In Nieuw-Zeeland is het niet nodig om een identiteitsbewijs te tonen bij vaccinatie.

Vaccinoloog Helen Petousis-Harris zei tegen Stuff dat de man zich de volgende dag waarschijnlijk niet al te lekker zal hebben gevoeld, maar dat hij er waarschijnlijk geen langdurige problemen van zal ondervinden. Voordeel heeft hij er volgens haar evenmin van. “Het is ontzettend dom om dit te doen”, zei ze.

Zo’n 89 procent van de Nieuw-Zeelanders is volledig gevaccineerd tegen corona.