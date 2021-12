Verhit debat in Turks parlement draait uit op vechtpartij

In elk land kunnen de begrotingsdebatten verhit raken, maar in het Turkse parlement kookte het potje woensdag helemaal over. Tijdens de discussie tussen de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu en een oppositielid liep het dan ook volledig uit de hand in het halfrond. Toen Soylu de parlementariër een leugenaar noemde, werd er geschreeuwd en geroepen, en brak een groot gevecht. Er heerst al een hele tijd onrust in Turkije vanwege de kelderende lira en de economische implicaties die dat met zich meebrengt.

(sh, pjv)