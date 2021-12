Wateroverlast in de streek rond Oudenaarde en Brakel

In de streek rond Oudenaarde en Brakel (provincie Oost-Vlaanderen) heeft de regen van vrijdagnacht heel wat wateroverlast veroorzaakt. Enkele straten stonden blank en verschillende kelders moesten worden leeggepompt. “We hebben geluk gehad dat het gestopt is met regenen”, klinkt het bij de brandweerzone Vlaamse Ardennen.

De brandweerzone kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag in totaal 35 oproepen over wateroverlast. In Welden trad een beek buiten haar oevers en ook in Maarke-Kerkem was de stand van de Maarkebeek kritiek. De brandweer moest enkele kelders leegpompen. “Gelukkig is het op tijd gestopt met regenen”, aldus de brandweer.

Ook enkele wachtbekkens stonden op een kritisch punt, waaronder dat in Ouwegem. “Daardoor stonden enkele straten blank en moesten we met zandzakjes het water tegenhouden.” Ook in de streek van Brakel traden enkele beken buiten hun oevers. “Maar behalve pompen en zandzakjes, bleven grote incidenten uit. Niemand moest worden geëvacueerd.”

Een van de plaatsen die allergisch is aan langdurige regenval is de Breedstraat. Zaterdagochtend werd brandweerpost Brakel nog uitgestuurd om er een dikke modderlaag van het wegdek te spuiten en te scheppen. “Wat vandaag gebeurt, gebeurt meerdere keren op een jaar”, vertelt een buurtbewoonster die er al 36 jaar woont. “Van het moment dat het wat langer regent, dan raakt de beek hier snel oververzadigd.”

De gracht rechts van de Breedstraat is volledig dichtgegroeid. — © edp

“Ook de grachten kunnen dan het water niet afvoeren. Niet verwonderlijk, want de grachten en de beekkanten mogen hier niet gekuist worden omwille van een beschermde diersoort die er leeft. Vorig jaar stond het water hier tot acht meter op onze oprit”, zegt ze. “Als we thuis zijn, is het allemaal niet zo erg. Als we weg zijn, kunnen we dan natuurlijk niet meer in onze woning. Leuk is anders. Vorig jaar sprak ik de burgemeester hier nog over aan. Hij maakt wel beloftes, maar ik zie geen verbetering.”

Bufferbekken en slavenarbeid

“De problemen vrijdagavond- en nacht bleven niet beperkt tot Everbeek-Beneden”, reageert burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open VLD). “Ook in Nederbrakel, Michelbeke en Opbrakel waren er problemen met water en modder. Het meest kritieke punt was de Wielendaal- en de Serpentestraat in het centrum. Daar stuurden we vrijdagnacht nog een kraan naar toe om de roosters vrij te maken van takken”, zegt hij. “In Everbeek-Beneden is de situatie moeilijk om op te lossen. De belofte die ik doe is dat er op termijn een bufferbekken zal aangelegd worden. We botsen daar echter op eigenaars die niet wensen onteigend te worden. Op termijn zal dat wel gebeuren, maar de juridische weg om dat af te dwingen duurt langer.”

De burgemeester wijst ook op het probleem in de Breedstraat. “Het water kan nu eenmaal niet omhoog lopen”, zegt hij. Maar ook hij weet van de beschermde diersoorten die in de beken leven. “Mechanisch die beken ruimen, mag niet omwille van die diertjes. Maar mechanisch ruimen kan ook niet overal. Bomen versperren de toegang tot de beekkanten voor de machines. Die bomen mogen dan weer niet weg omdat ze water opslorpen. Je kan je mensen die beken en grachten ook niet met de hand laten reinigen. Dat is slavenarbeid. Brakel telt maar liefst zeshonderd kilometer grachten. Die kunnen we niet jaarlijks opvolgen. Nu eens daar en het andere jaar eens ginder”, besluit burgemeester Devleeschouwer.