Ophef omdat pr-medewerker van Kanye West verkiezingsambtenaar onder druk zette na valse beschuldigingen over verkiezingsfraude

Trevian Kutti, een pr-medewerker van Kanye West, heeft begin dit jaar een verkiezingsambtenaar uit Georgia onder druk proberen zetten na beschuldigingen van Donald Trump dat er gefraudeerd werd tijdens de presidentsverkiezingen van 2020. Dat blijkt uit bodycambeelden van een politieagente die bij een deel van het gesprek aanwezig was en die nu de wereld rondgaan. “We willen je niet bang maken”, klinkt het tijdens het gesprek. “Maar we hebben een plan om je in veiligheid te brengen.”

Na de presidentsverkiezingen van 2020 beweerde toenmalig president Donald Trump - ten onrechte - dat er in verschillende staten gesjoemeld zou zijn met verkiezingsresultaten. Een van die staten was Georgia. Door Trumps beschuldigingen ontvingen enkele verkiezingsambtenaren uit die staat tientallen bedreigingen van Trump-aanhangers.

Ruby Freeman was één van die verkiezingsambtenaars. Nu blijkt dat zij op 4 januari 2021 benaderd werd door Trevian Kutti, een pr-medewerker van Kanye West, die zelf even presidentskandidaat was en ook een fervent Trump-aanhanger is. In dat gesprek bood Kutti aan om haar te helpen omdat ze “in groot gevaar was”. Dat gesprek werd opgenomen door de bodycam van een agente die aanwezig was tijdens de confrontatie.

Verkiezingsfraude

Volgens Freeman vroeg Kutti haar later, wanneer de agente hen even alleen liet, om toe te geven dat er gesjoemeld was met de verkiezingsresultaten in ruil voor bescherming. Freeman beëindigde het gesprek, en ontdekte pas later dat Kutti banden had met Kanye West. West - die sinds kort door het leven gaat als ‘Ye’ - heeft nog niet gereageerd op de beelden.

Uit eerdere telefoontjes bleek al hoe Trump persoonlijk verkiezingsambtenaars in Georgia onder druk zetten om de kiesresultaten in zijn voordeel aan te passen. Talloze rechtszaken hebben uiteindelijk aangewezen dat er van verkiezingsfraude geen sprake was.

bekijk ook

Trump zet staatssecretaris Georgia onder druk om verkiezingsresultaat aan te passen: “Ik wil gewoon 11.780 stemmen vinden”

Dronken Giuliani overtuigde Trump op verkiezingsavond: “Zeg gewoon dat we gewonnen hebben”

(avh, pjv)