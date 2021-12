Lichaam 75-jarige vrouw uit water gehaald in natuurgebied in Avelgem

Aanleiding hiervoor was een 75-jarige vrouw die al enkele uren vermist was. De wagen van de vrouw, een Peugeot 307, stond geparkeerd aan de ingang van het natuurgebied, waardoor de vrees bestond dat de vrouw in het water van coupure Deweer, een oude Scheldearm, was terechtgekomen.

Er werd meteen een zoekactie op poten waarbij naast duikers van hulpverleningszone Fluvia ook een boot en speurhonden van de Politie ingezet werden. Na enige tijd kon het levenloze lichaam van de vrouw aangetroffen worden in het water van de coupure. Hoe de dame in het water terecht kwam, wordt nog onderzocht. NDZ