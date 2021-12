Bewoners op zoek naar noodwoning nadat zware brand rijhuis verwoest

Een rijhuis in het centrum van Gistel werd zaterdagmiddag onbewoonbaar verklaard. Er woedde een hevige brand in het achterste gedeelte van het huis. De woonkamer brandde uit en de rest van de woning liep veel rookschade op. Er was niemand thuis op het moment van de brand, dus er vielen geen gewonden.

Het vuur ontstond even voor 12 uur zaterdagmiddag in de Hoogstraat in het centrum van Gistel. Passanten merkten op dat er rook uit de woning naar buiten kwam. De brandweer werd opgetrommeld en haastte zich ter plaatse. De kazerne ligt niet bepaald ver weg, dus zij waren snel ter plaatse. Ondertussen had een getuige al één kat uit het huis kunnen redden. “Toen wij kwamen, was het huis afgesloten”, zegt de brandweerofficier. “We zijn naar binnen gegaan en konden snel de brandhaard detecteren achteraan de woning.”

De brandweermannen konden ook nog een andere kat uit het huis redden. Het dier was bewusteloos, maar werd op straat beademd. Hij werd door een dierenarts opgehaald en was daar na een uurtje alweer in orde. Ondertussen ging de brandweer verder met het blussen. “Het vuur was ontstaan ter hoogte van de gasketel”, klinkt het. “We hebben het uiteindelijk snel kunnen blussen. De woonkamer raakte wel zwaar beschadigd. En ook de rest van de woning liep heel wat rookschade op.”

Noodwoning

Het huis - waar een vrouw met haar mindervalide zoon woont - werd dan ook onbewoonbaar verklaard. Zowel de vrouw als haar zoon waren niet thuis op het moment van de brand. Zij raakten dan ook niet gewond. De vrouw was wel in shock toen ze bij het huis arriveerde. Het was burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD) die haar mee opving. “Die mevrouw woont daar met haar mindervalide zoon. Wij gaan meteen op zoek naar een noodwoning waar ze tijdelijk opgevangen kunnen worden”, zegt hij. “In het huis blijven zal voorlopig namelijk geen optie meer zijn.”

Doordat de brand op een druk moment in het centrum van Gistel was gestart, hadden de hulpdiensten heel wat bekijks. De Hoogstraat is een eenrichtingsstraat, dus dat zorgde meteen ook voor de nodige verkeershinder. De politie sloot de straat gedeeltelijk af en voorzag plaatselijk een omleiding. Die werd na de bluswerken opnieuw opgeheven.

© tlg

© tlg

© tlg

(tlg)