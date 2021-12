AA Gent boekt bescheiden verlies ondanks coronajaar

AA Gent heeft het voorbije boekjaar (van juli 2020 tot juni 2021) een verlies geleden van 2,3 miljoen euro. Het boekjaar voordien leed het nog 5,8 verlies. Nochtans daalde de omzet van AA Gent met 9 miljoen door corona. Ondertussen steeg de loonkost wel, opnieuw, van 32 naar 35 miljoen euro. “Dat komt door de verdere professionalisering en investeringen in de jeugd. Dat kost geld”, zegt CEO Michel Louwagie. “Het is eigenlijk een wonder dat wij, in een covidjaar én met eigen middelen, slechts een klein verlies boeken. Met dank aan de verkoop van Jonathan David.”

De verkochte spelers van afgelopen zomer, zoals Niklas Dorsch aan Augsburg (7 miljoen) en Roman Yaremchuk aan Benfica (17,5 miljoen), zijn nog niet in dit boekjaar opgenomen. Gent behoudt een eigen vermogen – de spaarpot met andere woorden – van 22,6 miljoen euro.