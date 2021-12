Storm veroorzaakt “ergste overstromingen in 20 jaar” in Spanje en eist minstens één dodelijk slachtoffer

Storm Barra heeft lelijk huis gehouden in de regio van het Spaanse Baskenland. In verschillende gebieden staan straten, auto’s en huizen onder water door de hevige regenval. Volgens de lokale media kwam minstens één persoon om het leven toen het dak van een schuur instortte door een landverschuiving en zijn dit de “ergste overstromingen in 20 jaar” in het Europese land. Het leger is gevraagd een eenheid te sturen naar overstroomde gebieden, melden de autoriteiten, die ook de noodtoestand afkondigden. In aangrenzende delen van Frankrijk is het eveneens bar: honderden mensen moesten worden geëvacueerd, zeker 250 brandweerlieden en drie helikopters zijn ingezet.