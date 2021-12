“Zonder extra maatregelen stevent VK af op 25.000 tot 75.000 doden door omikronvariant”

Zonder nieuwe beperkende maatregelen, stevent het Verenigd Koninkrijk af op een nieuwe golf van coronabestemmingen met de omikronvariant. Dat blijkt uit een studie van de Londen School of Hygiene and Tropical Medicine, waar de Belg Peter Piot directeur is. Het aantal extra doden zou kunnen oplopen van 25.000 tot 75.000 tegen eind april, afhankelijk van hoe goed de vaccins bescherming bieden.

De studie, waarover de Britse zender BBC zaterdag bericht, kampt wel nog een pak onzekerheden. Maar extra maatregelen om te vermijden dat de gezondheidszorg overspoeld wordt, zullen nodig zijn.

Tegen eind dit jaar zou deze erg besmettelijke variant van het coronavirus al dominant zijn in het Verenigd Koninkrijk, schatten de onderzoekers. Het aantal besmettingen verdubbelt elke 2,4 dagen, en dat ondanks de hoge vaccinatiegraad. Dat is sneller dan bij de eerste variant, toen er nog niemand beschermd was. “Op basis van wat we nu zien, verwachten we een grote omikrongolf”, zegt Nik Davies, een van de onderzoekers.

Grote onzekerheid is wel nog wat het effect zal zijn als veel Britten kiezen voor een boostervaccin. Drie prikken zouden bescherming moeten bieden tegen de omikronvariant, zei Pfizer vorige week. Ook over het ziekmakend effect van deze variant bestaat nog veel onduidelijkheid.

In het meest optimistische scenario blijft de bezetting in de ziekenhuizen 40 procent onder de piek van vorige winter. In het slechtste geval ligt ze twee maal zo hoog. Maar in de meeste scenario’s zou zonder extra maatregelen het aantal ziekenhuisopnames hoger liggen dan vorig jaar.