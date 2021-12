Zware verkeershinder op E313 in Beringen door brandende auto

Op de E313 richting Antwerpen voor de afrit Beringen is zaterdagmiddag rond 14 uur een auto in brand gevlogen. De zwarte rook bemoeilijkte de doorgang, waardoor er een uur lang verkeershinder was richting Antwerpen.

Het is onduidelijk hoe de brand precies kon ontstaan, maar in een mum van tijd stond de auto volledig in lichterlaaie. Het is niet duidelijk of iemand gewond raakte. De zwarte rook verspreidde zich over de weg, waardoor het verkeer zwaar gehinderd werd. Dat zorgde voor een file in de richting van Antwerpen. De brandweer Zuid-West Limburg kwam het vuur blussen. Rond 15 uur was de rijbaan weer vrijgemaakt en loste de file op. zb/siol

© ZB

© ZB