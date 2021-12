Schokkende beelden: kopschoppers filmen zelf mishandeling van dakloze in Kinrooi

De politie en het parket zijn op zoek naar twee mannen die zaterdagochtend een 74-jarige dakloze man uit Kinrooi in elkaar hebben geslagen. Toen de man hen geen geld kon geven, sloegen ze en stampten ze hem. In Kinrooi circuleert inmiddels een expliciet filmpje waarop de mishandeling te zien is.

De 74-jarige man was zaterdagochtend rond 6.40 uur aan het slapen in de Lourdeskapel op de Weertersteenweg in Molenbeersel, toen hij door twee verdachte mannen werd gewekt. Ze vroegen of hij geld nodig had, maar toen de zeventiger ‘nee’ zei, vertrokken ze weer. Even later keerde het duo echter terug. Dit keer bedreigden ze de man en vroegen ze hem om geld.

De man zei dat hij geen geld had en werd daarop geslagen en gestampt. Daarna vluchtten de twee verdachten weg. Het slachtoffer kon nog om hulp vragen in een krantenwinkel in de buurt en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie Carma kwam ter plaatse, maar kon de mannen niet meer aantreffen.

Inmiddels circuleert er een zeer expliciet filmpje in Kinrooi waarop te zien is hoe een man de weerloze man slaat en schopt tegen zijn hoofd, terwijl zijn kompaan filmt. Omdat het om zeer schokkende beelden gaat, laten we niet alles zien. Burgemeester van Kinrooi Jo Brouns (CD&V) reageert geschokt op de beelden. “Het is onvoorstelbaar, crapuleus gedrag. Dit zijn zware feiten die zeer ernstig genomen worden.”

Oproep tot getuigen

De politie Carma en het parket Limburg zijn op zoek naar de twee verdachten. De ene is ongeveer 1,80 meter groot en heeft ros haar, een snor en een normale lichaamsbouw. Hij droeg een pet en sprak algemeen Nederlands. De tweede verdachte was kleiner dan 1,80 meter, had ook een normale lichaamsbouw en droeg een donker mondmasker met een print.

Wie getuige was van de aanval of hierover meer info heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op het nummer 089 39 14 10. siol