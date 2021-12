BUNDESLIGA. Dortmund verslikt zich in Bochum en telt al zes punten achterstand op Bayern München, dat moeizaam wint van Mainz

We zijn 15 speeldagen ver in de Bundesliga, en de titelstrijd lijkt alweer in een beslissende plooi te liggen. Bayern München won zaterdagavond namelijk (met de nodige moeite) van Mainz, terwijl Dortmund op het veld van Bochum bleef steken op een gelijkspel.

Bayern München - FSV Mainz: 2-1

Bayern kan opgelucht ademhalen. Vanzelfsprekend was het niet voor de Duitse Rekordmeister zaterdagmiddag, maar tegen Mainz werd wel gewonnen. Aan de rust stonden de bezoekers nochtans 0-1 voor dankzij een doelpunt van Onisiwo, maar Kingsley Coman en jonkie Jamal Musiala keerden het tij in de tweede helft. Bayern lijkt ook dit seizoen op weg naar een nieuwe landstitel, het zou al de 10de op een rij zijn.

VFL Bochum - Borussia Dortmund: 1-1

Dortmund kreeg vorige week al een fikse dreun na de verloren topper tegen Bayern (2-3), en ook nu kreeg het opnieuw een koude douche. Tegen VFL Bochum bleef Dortmund steken op een 1-1 gelijkspel, al mag het eigenlijk niet klagen: de 1-1 van Brandt viel pas in de 85ste minuut, nadat Polter in de eerste helft de thuisploeg op voorsprong schoot vanop de stip. Thorgan Hazard viel in de 68ste minuut in maar kon zijn stempel niet drukken, Axel Witsel bleef (opnieuw) de hele wedstrijd op de bank.

© REUTERS

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach: 4-1

Domenico Tedesco heeft er een geslaagd debuut opzitten als coach van RB Leipzig. Tegen Borussia Mönchengladbach werd met 3-1 gewonnen, waardoor Leipzig naar de zevende plaats springt. Leipzig leek op weg naar een makkelijke overwinning nadat Gvardiol en André Silva voor een 2-0 voorsprong zorgden aan de rust, maar Bensebaini (ex-Lierse) zorgde in het slot toch voor nog wat spanning. Maar in plaats van nog de gelijkmaker te scoren, kreeg Gladbach nog een vernedering aangesmeerd: Nkunku en Henrichs zorgden in de blessuretijd nog voor de 4-1 eindstand.

Mönchengladbach, dat vorige week al met 0-6 verloor van Freiburg, blijft zo in de hoek waar de klappen vallen. Voorlopig staat de ploeg van trainer Hütter teleurstellend 13de.

© ISOPIX

Hertha BSC - Arminia Bielefeld: 2-0

SC Freiburg - Hoffenheim: 1-2