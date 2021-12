Ministerraad akkoord dat apothekers coronavaccins mogen zetten, dokters boos

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil al langer dat ook apothekers een coronavaccin kunnen toedienen. Op die manier hoopt hij de drempel voor een vaccin nog te verlagen én wil hij de werkdruk voor huisartsen verlagen.

“Het voorontwerp heeft tot doel de apothekers nauwer te betrekken bij de strijd tegen het coronavirus, meer bepaald bij het vaccinatieproces tegen dit coronavirus, zoals aanbevolen door de Taskforce Vaccinatie. Dit ontwerp beoogt zo officina-apothekers toe te laten om het vaccin tegen het coronavirus voor te schrijven, maar ook, na een specifieke opleiding, toe te dienen. Het vaccin kan enkel worden voorgeschreven op voorwaarde dat het onmiddellijk in de apotheek zelf wordt toegediend”, zegt de FOD Volksgezondheid in een persbericht.

Artsen gaan niet akkoord en vinden het zelfs ‘te gek voor woorden’ omdat mensen ‘halfbloot in de apotheek zullen moeten staan om hun prik te krijgen’. Maar dat is niet de enige reden.

De zorg voor patiënten willen ze wel zelf blijven doen, klinkt het bij de artsen. Al de administratie die er bij komt, daar willen ze vanaf net om meer tijd te kunnen spenderen aan hun patiënten, zegt Marc Moens, ere-voorzitter van de Belgische Vereniging Artsensyndicaten.

De Algemene Pharmaceutische bond begrijpt het verzet van de huisartsen niet en verwijst naar het buitenland waar het ook al gebeurt. Met succes.

Open brief

Deze week stuurde de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) een open brief naar Vandenbroucke en naar premier Alexander De Croo (Open Vld). Maar dus zonder resultaat.

In die brief vragen ze om de medische handelingen bij hen te houden maar de administratieve ballast over boord te gooien. Ze wijzen er ook op dat het toedienen van intramusculaire injecties een handeling is die enkel mag gebeuren door een arts of tandarts, verpleegkundige of vroedvrouw. Niet door apothekers. Bovendien vrezen ze dat apothekers in de toekomst dan ook griepvaccins zullen mogen zetten.

Het voorstel moet wel nog voor advies naar de Raad van State.En de artsen hopen dat het gezond verstand nog zal zegevieren. Er wordt in bepaalde kringen ook al met acties gedreigd, welke is niet duidelijk.

