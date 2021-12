Joachim Coens (CD&V) koopt tijd met vlot ledencongres, maar onvrede binnen de partij is daarmee niet gaan liggen

Het vernieuwingscongres van de CD&V moest voor nieuwe partijstandpunten zorgen. En daar is de partij ook in geslaagd: amper één stelling werd weggestemd, 142 andere werden goedgekeurd. Daarbij zitten een aantal opmerkelijke voorstellen. voorzitter Joachim Coens is het vlotte congres een kleine opsteker na een woelig jaar. Al is de onvrede binnen de partij hiermee zeker niet gaan liggen.