Zelfs rechter kan tranen niet bedwingen tijdens speciale zitting over verdwijning van Théo Hayez: “Hij zei dat hij niet voorgoed weg zou gaan”

De rechtbank in het Australische Byron Bay heeft tijdens een speciale zitting het onderzoek toegelicht naar de verdwijning van Théo Hayez, de Belgische backpacker die er in mei 2019 verdween. De conclusie is dat Théo wellicht niet meer in leven is. Maar wat is er dan gebeurd? De zittingen werden bijgewoond door de familie van de jongeman en moesten af en toe onderbroken worden omdat de emoties hoog opliepen. Zelfs de rechter brak in tranen uit.